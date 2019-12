Dotation record en 2020 à l'Australian Open, grosse augmentation des primes pour les joueurs engagés tôt

La dotation de l'Open d'Australie 2020 a été portée à 71 millions de dollars australiens (44,3 millions d'euros), soit une augmentation de 13,6% par rapport à 2019. C'est ce que les organisateurs ont annoncé mardi.

"Depuis 2007, la dotation de l'Open d'Australie a plus que triplé, passant de 20 millions de dollars (12,5 millions d'euros) aux 71 millions de dollars que nous annonçons aujourd'hui", a indiqué Craig Tiley.

Cette augmentation se fera surtout au profit des joueurs engagés tôt dans la compétition. Ainsi, les joueurs battus au premier tour des qualifications toucheront 12.500 euros, soit une augmentation de 33%, tandis que les joueurs éliminés au premier tour du tableau principal gagneront 56.000, 20% de plus qu'en 2019.

"Nous croyons fermement à l'agumentation des primes à tous les niveaux du jeu et nous continuerons à travailler avec le groupe de joueurs pour créer des carrières viables dans le sport et permettre à plus de joueurs de gagner plus d'argent", a expliqué Tiley.

La prime réservée au gagnant et à la gagnante du simple reste inchangée, à savoir 2,5 millions d'euros.