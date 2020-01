Djokovic bat Federer en trois manches et se qualifie pour la finale de l’Open d’Australie

C’est fait, Novak Djokovic s’est qualifié pour sa 8e finale à l’Open d’Australie (7-6 (7/1), 6-4, 6-3). Roger Federer, physiquement affaibli, a tout tenté, notamment dans la première manche qu’il aurait dû empocher. Mais en face de lui, c’est Novak Djokovic, invaincu en demi-finale à Melbourne.

Le tenant du titre, en quête d’un 17e trophée du Grand Chelem qui le rapprocherait du record de Federer (20) et du total de Rafael Nadal (19), affrontera dimanche en finale Dominic Thiem (5e) ou Alexander Zverev (7e), opposés vendredi dans l’autre demi-finale.

Le fil du match

C’est Federer qui rentre le mieux dans la partie. Le Suisse réussi presque tout et break d’entrée Novak Djokovic, qui tout de suite reprend son break de retard.

Mais le Serbe a du mal. Federer rebreak son adversaire du jour et fait même 4-1 et 0-40 sur le service de Djokovic. Pas content dans ce set, le Joker se rebelle, revient à 4-2. Mais le Suisse pousse fort en ce début de partie et sort un jeu blanc (5-2).

A 5-3 dans le premier set, Federer va craquer au pire moment et permettre à Djokovic de revenir à 5-4 et même 5-5 et se procure des balles de break. Les joueurs se rendent coups pour coups et à ce petit jeu, c’est Djokovic qui va contre toute attente prendre le set au tie-break (7-1).

Dans la seconde manche, les deux joueurs ne lâchent rien et chacun prend son jeu. Il faut attendre le 6e jeu du 2e set pour voir la première balle de break pour Djokovic. Mais Federer tient le choc et s’encourage (3-3).

Les jeux défilent et à nouveau la balle va tourner dans le sens du Serbe qui se procure une deuxième balle de break à 5-4, 30-40. Le Serbe s’arrache sur une amortie de Federer et sa remise croisée gagnante est parfaite. C’est deux sets à rien et la finale se rapproche pour Djokovic.

Le troisième set n’est qu’une formalité. Djokovic se procure la première balle de break dans le 6e jeu et mène 4-2 avant de finalement remporter ce set 6-3. Le Serbe se qualifie pour sa 8e finale à l’Open d’Australie.