David Goffin: "La confiance vient avec les victoires et le niveau de jeu; et je suis en confiance"

David Goffin, le numéro un du tennis belge, va particulièrement bien. Il a entamé sa saison par de très bons résultats à l'ATP Cup. Il n'avait battu Grigor Dimitrov qu'une seule fois jusqu'à présent; il l'a dominé lors de cette nouvelle compétition par équipes. Il n'avait battu Rafael Nadal qu'une seule fois aussi (ce qui est déjà plus que beaucoup d'autres joueurs); il a récidivé. La Belgique est passée tout près d'une demi-finale.

Sydney, c'est déjà du passé. Le circuit s'est déplacé à Melbourne, pour le premier Grand Chelem de la saison. Un tournoi que David Goffin entame dans les meilleures conditions.

Entretien...

David, votre début de saison a été remarquable, dans tous les sens du terme. Vous avez notamment battu des joueurs qui étaient un peu des bêtes noires pour vous. Donc vous devez être en confiance. Cela se traduit comment, être en confiance ?

La confiance, cela vient avec les victoires, c'est vrai. Mais aussi avec mon niveau de jeu. Et mon niveau de jeu était vraiment très bon, lors de l'ATP Cup. Mon jeu était bien en place, très agressif. J'ai bien servi, bien retourné, et j'étais vraiment offensif. C'est là qu'on voit que je suis sur la bonne voie. Mon contact de balles est très bon; ma balle va vite. Et je suis bien mentalement, je me sens frais. Tout cela l'un derrière l'autre fait que j'ai pu gagner de très bons matches à l'ATP Cup. Et ici, la semaine d'entraînement s'est bien déroulée aussi, avec une belle intensité, et mon niveau de jeu qui est toujours là aussi. Donc j'espère le garder le plus longtemps possible, dans ce Grand Chelem.

De quoi rêvez-vous, pour votre saison 2020 ? Une nouvelle expérience, ou quelque chose que vous avez déjà connu...

Déjà, la première semaine à Sydney m'a donné un avant-goût de ce que je recherche. Je voudrais jouer des gros matches, et être compétitif face aux meilleurs du monde. J'ai commencé en battant des joueurs comme Dimitrov et Nadal. Donc, ça prouve que je suis vraiment sur la bonne voie et que je dois continuer comme ça. Et si cela arrive encore dans d'autres tournois, dans des très gros tournois, ou même pour des titres, tant mieux, parce que c'est ça l'objectif. J'espère avoir d'autres opportunités, et pouvoir continuer comme ça.

Pour le moment, il n'y a plus de problèmes de fumée à Melbourne. Mais cela devait être particulier de vivre cette situation, dans cette ville et à Sydney. Comment les organisateurs doivent-ils gérer cette situation, si cela recommence ?

Ce n'est pas simple, parce que la qualité de l'air change tout le temps, en fonction du vent. Parfois, il y a des journées où c'est une catastrophe. Et parfois, comme à Melbourne depuis deux jours, ça va, il n'y a pas de problèmes. Moi, je n'ai pas vraiment senti les effets des fumées. J'ai eu la chance de jouer sur des courts avec des toits fermés. Mais c'est vrai que certains sont perturbés. Ceux qui ont de l'asthme, par exemple, qui sont beaucoup plus sensibles à ça. C'est compliqué. Mais il faut "faire avec". Je pense que l'organisation est en permanence attentive à la qualité de l'air. Et de toutes façons, on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais quand on voit une joueuse comme Jakupovic abandonner, on se dit que c'est difficile de perdre un match en Grand Chelem à cause de ça.