Coronavirus : La championne olympique, Belinda Bencic est malade et son Open d’Australie en "danger"

Belinda Bencic souffre de "sévères symptômes" du coronavirus, a expliqué la joueuse suisse, championne olympique, sur les réseaux sociaux mardi.

Bencic a été testée positive au coronavirus à son retour d’un tournoi exhibition à Abou Dhabi la semaine dernière. L’Espagnol Rafael Nadal avait annoncé aussi avoir contracté le virus à son retour des Émirats arabes unis.

"Malheureusement, et bien que je sois entièrement vaccinée, j’ai été testée positive au Covid-19. Je suis isolée et je prends toutes les mesures nécessaires parce que j’ai de sévères symptômes (fièvre, courbatures, frissons)", a détaillé Belinda Bencic, 24 ans, 23e joueuse du monde. "Le timing n’est pas idéal vu que je suis dans la phase finale de ma préparation pour l’Open d’Australie. Je vais tout faire pour aller en Australie une fois que je serai prête et sortie de ma quarantaine".

L’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année, débute le 17 janvier.