Coppejans bientôt libéré : "Il est temps de sortir de cette chambre, j'en ai assez !"

Il arrivait tout sourire à Melbourne pour y disputer le premier Open d'Australie de tennis, qui débute le 8 février, de sa carrière. Mais Kimmer Coppejans s'est retrouvé dans un avion où un cas positif de coronavirus a été détecté. Résultat : 15 jours de quarantaine stricte dans sa chambre d'hôtel.

"C'est la libération demain ! Il est temps de sortir de cette chambre, j'en ai assez d'attendre. Le plus dur, c'est probablement de ne pas avoir respiré de l'air frais pendant deux semaines. J'ai reçu un mail expliquant que je pouvais sortir... à 23H. Comme je suis arrivé vers 8H du matin, ça fait presque une journée de plus. La voiture nous attend et j'irai directement vers le logement réservé. On verra si je vais aller taper un peu la balle pendant 30 minutes car les terrains sont apparemment ouverts 24H/24 et 7jours sur 7. On ne va pas être capable de dormir tout de suite à mon avis. Taper la balle ou manger dans un resto, on va vraiment apprécier encore plus", a expliqué Coppejans, contacté par nos soins.

"Les cinq premiers jours, ils sont passés vite. C'est très lent ensuite. Comme c'est toujours la même chose, on a l'impression que ce n'est plus qu'une seule très longue journée. Physiquement, je ne pense pas que ça va poser un problème. J'ai fait du bon travail avec ce qu'il était possible de faire, c'était suffisant pour rester dans une bonne forme. Mais ça va être dur de retrouver le niveau. Deux semaines sans tennis, ça va être compliqué. Nous qui étions en quarantaine avons un grand désavantage. Je vais avoir 8 ou 9 journées pour me préparer, ce n'est pas assez pour un Grand Chelem. Je vais essayer de m'entrainer autant d'heures que possible chaque jour. Les risques de blessure seront aussi plus élevés pour nous. Celui qui a fait du bon travail durant l'hiver, et c'est mon cas, aura plus facile à s'adapter", a poursuivi notre compatriote.

La quarantaine stricte, un moment difficile à vivre. Mais le Belge n'était pas totalement seul. "Avec les autres joueurs placés en quarantaine, on avait un appel vidéo tous les jours. Je suis aussi resté en contact individuel avec quelques joueurs. Quelques uns ont fait des vidéos originales, c'était chouette. C'était difficile de faire encore plus original si je songeais à faire moi-même une vidéo, ils ont placé la barre très haut (rires). Le meilleur souvenir de cette quarantaine, c'est le suivi effectué depuis la Belgique. J'ai reçu beaucoup de messages, c'était très gentil. Ma compagne est présente avec moi ici, c'est une chance aussi. Je ne regrette toutefois pas d'être qualifié pour le tournoi ! Même si j'avais su à l'avance qu'une quarantaine serait imposée, je serais venu. Je vais pouvoir participer à l'Open d'Australie, c'est un rêve", a conclu avec le sourire l'enthousiaste Coppejans.