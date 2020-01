Carlos Rodriguez, de retour sur le circuit après six ans d'absence : "Je suis complètement perdu"

Carlos Rodriguez est de retour sur le circuit, depuis quelques jours. L’ancien entraîneur de Justine Henin (surtout), et de Li Na (ensuite), est désormais le coach d’Amanda Anisimova, 18 ans, déjà demi-finaliste à Roland-Garros l’année dernière, et grand espoir du tennis américain. Carlos Rodriguez vit en Chine depuis des années, et il travaille dans une académie de tennis. Il ne quitte pas pour autant ces fonctions-là, mais il consacre maintenant une grande partie de son temps à sa nouvelle protégée. Et avec elle, il revient en Grand Chelem pour la première fois depuis une éternité.

Entretien avec Carlos Rodriguez…

Carlos, ce retour vous rend parfaitement heureux ?

Oui, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Mais en fait, je suis complètement perdu… Et pas seulement ici… Après six ans, il faut retrouver ses marques. Les choses ont pas mal changé. Donc, je suis un peu dépaysé. Mais bon, il faut faire avec…

Le tennis féminin a changé aussi ?

Oui, bien sûr. Surtout lors des deux dernières années, j’ai vu une nette amélioration par rapport à avant. Je pense que j’ai des choses à apporter, et surtout beaucoup de choses à apprendre.

C’est un apprentissage, parce que vous ne connaissez plus les joueuses actuelles ?

Oui, et je dois surtout me remettre en question par rapport à l’approche que j’avais avant. Aujourd’hui, les choses ont évolué. Et pour être un coach "actualisé", vous devez aussi vous adapter à l’évolution de la société. Parce que les enfants qui jouent actuellement sont les reflets de notre société. Et il faut savoir s’adapter. J’ai aujourd’hui 56 ans, ce n’est pas rien. Et il faut que j’avance.

Quelle est la chose la plus compliquée ?

Tout est dur (rires)… Se remettre en question à mon âge, ce n’est pas évident. Mais le fait de vouloir apprendre, et de vouloir être meilleur, c’est ma devise. Et la deuxième, c’est d’aider. Aider les enfants à avoir un goût du tennis différent, et à aimer le tennis. On verra si je réussis ou pas.

Vous vous rendez compte maintenant à quel point la compétition et le circuit vous manquaient, ou c’était déjà le cas avant ?

C’est difficile de parler de manque. La compétition, oui, elle me manquait. Mais si on me demande, aujourd’hui, de choisir entre ma famille et le circuit, j’ai du mal. J’ai fait énormément d’efforts pour y être. Mais bon, c’est un choix. Ma femme me supporte, comme toujours, quand j’entreprends des aventures pareilles. Mais ce n’est pas facile.

Vous avez hésité à revenir ?

Oui. Déjà, durant plusieurs années, presque six, j’ai dit "non". Et à la fin, ce n’est pas moi qui ai décidé. La stratégie de l’académie pour laquelle je travaille, en Chine, a changé. Elle veut être plus internationale, et il faut que je m’exporte plus. Et c’est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui.

Mais vous avez eu votre mot à dire, dans le choix de la joueuse ? Quelque chose fait que c’est elle, Amanda Anisimova ?

Oui, c’est mon choix. Je ne vous donnerai pas de noms, mais il y a eu plusieurs possibilités. Et j’ai choisi la plus jeune, parce que c’est le plus difficile pour moi, c’est celle qui va me mettre le plus en difficultés. Donc je vais apprendre plus. Et c’est celle qui va le plus me "challenger" par rapport à mon approche. Il faut voir, maintenant, si j’ai la capacité de pouvoir mettre en place ce que je veux avec elle.

Tout est à construire, avec elle. Et vous devez aimer ça…

Oui. Mais je vois l’approche sous un tout autre angle qu’avant. Je réfléchis énormément sur la façon dont, à partir d’une fille de la nouvelle génération, qui a du talent, je peux être capable d’amener une structure, de la discipline, et de la rigueur.

Et si vous le faites, c’est que vous pensez qu’elle a un potentiel énorme…

Bien sûr. Je n’ai aucun doute là-dessus. Le point d’interrogation reste toujours le même : vais-je être capable de l’amener à se surpasser, à avoir du plaisir à se surpasser ? Vais-je l’aider à se focaliser plus sur elle, en tant qu’être humain, que sur son tennis, pour essayer de briller, ici et ailleurs ?

Les rapports humains sont très importants. C’est une chouette fille ? Le courant passe ?

Ça passe très bien. Par contre, elle n’a pas l’habitude d’avoir un coach, et un coach qui demande autant (NDLR, Amanda Anisimova a perdu son papa l’été dernier, et il était son entraîneur). J’en demande beaucoup, en termes de questionnement. Et je voudrais faire en sorte qu’elle puisse prendre de l’autonomie. Pour l’instant, je ne brusque pas les choses. Il faut laisser le temps qu’elle se sente à l’aise, pour pouvoir communiquer. Il faudrait qu’elle soit plus active qu’elle ne l’est pour le moment.

Ce ne sera que votre deuxième tournoi ensemble, après Auckland. Vous avez déjà eu des petites montées d’adrénaline, du plaisir à être avec elle en match ?

Bien sûr, mais à l’entraînement aussi. C’est quelqu’un qui se transforme quand elle rentre sur le terrain. Mais il faut que je trouve la même alchimie quand elle s’entraîne. Donc il faut "l’éduquer", pour lui faire comprendre ce qu’est un entraînement, et à quoi ça sert. En match, il ne faut rien lui faire comprendre ; elle sait, et elle est là pour ça. Dès qu’elle rentre sur un terrain de tennis, elle se transforme. C’est impressionnant.

Tout cela a quelque chose à voir avec ce que vous avez construit avec Justine Henin ?

Non, c’est très, très, très différent. J’en parlais justement hier avec Justine. Déjà, c’est différent au niveau culturel. Et au niveau des générations, et des moyens de communication, c’est complètement différent. Ces jeunes joueuses vivent complètement différemment, par rapport à moi, ou par rapport à Justine, à l’époque. Je peux naturellement utiliser mon expérience, mais tellement peu. Je m’attendais à ça, mais pas autant…

