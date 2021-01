Baptême du feu chahuté pour Coppejans à l'Open d'Australie : "Au moins, je pourrai en parler à mes enfants"

Ces derniers jours, une vidéo a pas mal circulé sur les réseaux. Celle de Pablo Cuevas , autre joueur mis en quarantaine, qui se dégourdit le poignet dans sa chambre en tapant la balle… contre son matelas. Une éventualité également envisagée par Coppejans : "C’est une bonne idée, je pense que je vais l’imiter (rires). Au moins, j’aurai un peu le sentiment de… sentir la balle. Ce matin, je me suis entraîné en ligne avec mon frère (NDLR : son coach physique) et je viens d’enchaîner avec un 2e entraînement. On essaie de trouver des exercices spécifiques au tennis pour avoir les vraies sensations et rester en forme, ce n’est donc pas facile" renchérit-il.

" On ne peut pas sortir du tout. On peut juste ouvrir notre porte quand quelqu’un sonne. On n’a même pas une fenêtre qu’on peut ouvrir, ce n’est pas top, mais c’est une expérience qu’on retiendra pour plus tard. Je vais pouvoir le raconter à mes enfants dans le futur. J’essaie de rester positif. C’est seulement comme ça qu’on parviendra à s’en sortir. Mais se préparer à jouer en cinq sets en Grand-Chelem en restant enfermé dans sa chambre, ce n’est pas évident. On est en train de tout faire pour être bien préparé pour le tournoi " explique-t-il d’emblée.

Avantage aux meilleurs joueurs !

Kimmer Coppejans, tennisman belge. - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Cette quarantaine imposée à certains et pas à d’autres va-t-elle finalement avoir des répercussions sur le sportivo-sportif ? A écouter Coppejans, cela en a tout l’air : "Tu as des joueurs qui ont beaucoup de talent ou qui sont grands (des gens comme Isner ou Karlovic), c’est plus facile parce qu’ils servent super bien. Mais pour un joueur comme moi qui dois malgré tout m’embarquer dans l’échange et qui ai moins de talent que des gars comme Zverev ou Thiem voire Nadal, c’est plus dur de m’en sortir avec un niveau correct après cette quarantaine. Cela va favoriser quelques joueurs qui ont moins de problèmes à passer quelques heures sur un terrain. Et cela va évidemment favoriser les joueurs qui peuvent s’entraîner normalement."

Pas de quoi entacher le légendaire optimisme de Coppejans qui trouve des sources de motivation : "Il faut essayer de maintenir le tournoi parce que s’ils disent maintenant qu’ils annulent… on passerait ces 14 jours en quarantaine pour rien. On va faire un 2e test et s’il n’y a toujours aucun joueur positif, l’organisation va essayer de créer une bulle dans la bulle pour permettre à tous les joueurs qui sont dans mon cas de s’entraîner malgré tout après une semaine. Cela reste un privilège d’être ici, de pouvoir jouer un Grand-Chelem, même si ce n’est pas dans les conditions imaginées, je reste content d’être là."