Les réactions fusent tout naturellement depuis cette information, la majorité s'étonnant du déroulé de ce dossier. Pour gagner en clarté et en transparence, Scott Morrison , le Premier ministre australien, a mis un coup de pression au joueur serbe , 34 ans, ce mercredi. "Nous attendons sa présentation et qu'il nous fournisse des preuves pour justifier cette dérogation. Si ces preuves sont insuffisantes, alors il ne sera pas traité différemment de qui que ce soit d'autre, et il retournera chez lui par le premier avion. Il n'y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic. Pas la moindre", a asséné le Premier ministre.

Après avoir longtemps évité le sujet et repoussé l'échéance, Novak Djokovic , qui n’a jamais indiqué s’il était vacciné ou non, l'annonce enfin ce mardi : le numéro un mondial participera à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem, durant ce mois de janvier et cela... grâce à une exemption médicale.

En attendant le grand déballage (ou non ?), on apprend cet après-midi selon The Age, un quotidien de Melbourne, que Djokovic - ou un membre de son staff - aurait complété le mauvais document de visa. En effet, il aurait rempli celui pour les personnes vaccinées et non pour celles bénéficiaires d'une exemption médicale. Le passage dans l'aéroport du Serbe ne ressemble donc pas une sinécure, lui qui a atterri en début d'après-midi.

De plus, les autorités régionales de l'Etat de Victoria ont transmis la demande aux autorités fédérales, compliquant encore un peu plus la situation. "Le gouvernement fédéral nous a demandés si nous soutenons la demande de visa de Novak Djokovic pour entrer en Australie. Nous ne donnerons pas ce soutien [...]. Nous avons toujours été clairs sur deux points : l'étude des demandes de visa est une prérogative du gouvernement fédéral et les exemptions médicales une prérogative des médecins", a déclaré Jaala Pulford, une ministre de l'État de Victoria.

Pour Djoko, la route vers un dixième sacre en Australie et un 21e tournoi du Grand Chelem est bien tumultueuse. Et encore, on imagine aisément l'accueil qui lui sera réservé par le public australien.