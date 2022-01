Australian Open : Les 7 moments clés de la saga "NoVax" Djokovic

Les 5 moments clés de la saga "NoVax" Djokovic © AFP or licensors

C’est LA saga qui fait trembler le monde du tennis depuis quelques jours. Numéro un mondial, tenant du titre et nonuple vainqueur de l’Open d’Australie, Novak Djokovic vit des moments difficiles. La faute à un statut vaccinal, à une mystérieuse "exemption médicale" qui aurait dû lui permettre de voyager jusqu’en Australie mais aussi et surtout une possible falsification d'un test Covid qui pourrait aboutir sur une suspension de 3 ans... Retraçons les 7 moments clés de cette saga, de ses balbutiements à son dénouement... Loin des courts de tennis?

Episode 1 : Novak Djokovic se dit "contre la vaccination obligatoire"

Novak Djokovic, numéro un mondial. © AFP or licensors Genèse de cette affaire, la réticence de Novak Djokovic à se faire vacciner contre le Covid. En avril dernier, en marge du tournoi de Belgrade qu’il disputait quasiment à domicile, le Serbe avait déclaré : "Sur le sujet de la vaccination, je pense que tout le monde devrait être libre de prendre la décision de se faire vacciner ou non. J’espère que ça ne deviendra pas obligatoire. Tout le monde devrait être libre de le faire ou non et chacun doit respecter ce choix." Une prise de position claire et assumée. Et le début d'un gigantesque imbroglio puisque depuis, la crise sanitaire a encore pris de l'ampleur et qu'aux quatre coins de la planète, tous les sportifs passent un à un par la case vaccin.

Episode 2 : Vaccin obligatoire à l’Open d’Australie : Djoko dans une impasse ?

Quelques mois plus tard, ces déclarations, qui n’avaient jusque-là pas eu d’énormes conséquences sur la saison de Djokovic, prennent une toute autre importance. En novembre, Craig Tiley, le directeur de l’Open d’Australie confirme ce que beaucoup attendent : la double vaccination sera obligatoire pour tout joueur ou joueuse désirant disputer le tournoi en 2022. Djokovic se retrouve donc au pied du mur : Va-t-il se faire vacciner pour défendre son titre à Melbourne ? Va-t-il faire l’impasse pour assumer jusqu’au bout ses convictions ? Les rumeurs vont bon train mais le Serbe reste de marbre. Les semaines s’écoulent, l’Open d’Australie se rapproche et on n’en sait toujours pas plus sur les vraies velléités du Joker.

Episode 3 : Djoko s’envole pour l’Australie grâce à une "exemption médicale"

Mais il y a quelques jours, gros rebondissement. Alors que le temps avait fait son oeuvre et que l’affaire semblait s’être tassée, Djokovic fait subitement la Une de tous les sites et journaux. La cause ? Une photo, dévoilée par le Serbe lui-même sur ses réseaux sociaux, où il pose fièrement devant ses bagages, quelques minutes avant de s’envoler pour l’Australie. Une photo assortie d’une mystérieuse légende "Je pars pour l’Australie grâce à une exemption médicale. C’est parti pour 2022 !" Un message laconique qui suscite l’émoi. Sur les réseaux sociaux, les internautes se déchaînent et le surnomment déjà "NoVax Djokovic". Pourquoi Djokovic bénéficie-t-il d’une telle exemption, accordée par un panel de médecins indépendants ? Souffre-t-il d’allergies ou de problèmes cardiaques inconnus jusque-là, qui pourraient justifier une telle dérogation ? A-t-il contracté le virus récemment ? Personne n’a la réponse. De son côté, Djokovic n’en dévoile pas plus. Il a ouvert la boîte de Pandore et s’envole pour l’Australie l’esprit léger, laissant derrière lui une montagne de questions. Pourquoi Djokovic et pas un autre ?

Episode 4 : "Pas de justification, pas d’entrée chez nous"

Sauf que ce que Djokovic ne sait pas c’est que cette affaire a pris des proportions inimaginables et est même revenue aux oreilles du Premier ministre australien, Scott Morrison. Un Morrison qui a très mal pris l’entrée imminente d’un sportif visiblement non-vacciné sur son territoire… alors que les confinements drastiques s’enchaînent en Australie pour éviter la propagation du virus. Dans un discours ferme et sans équivoque, Morrison prévient Djokovic… qui vogue alors dans son avion, à quelques centaines de kilomètres de là : "Comment a-t-il obtenu cette dérogation ? C’est bien simple. S’il ne la justifie pas en arrivant, il sera traité comme n’importe quelle autre personne et renvoyé vers son pays dans le premier avion." Voilà qui a le mérite d'être clair. Soit Djoko s'explique, soit il rentre chez lui. Il ne le sait pas encore, mais son rêve de 10e victoire à Melbourne prend sérieusement du plomb dans l’aile.

Episode 5 : L’imbroglio autour du visa et une nuit à l’aéroport

L'hôtel dans lequel siège Novak Djokovic à Melbourne. © AFP or licensors Sauf que Djokovic va de désillusion en désillusion et qu’il est freiné dans son élan… avant même de pouvoir justifier cette dérogation médicale. La faute à une erreur de visa qui le coince à l’aéroport dès son arrivée. Djokovic (ou un membre de son staff) avait en effet demandé un mauvais type de visa, voulant rentrer dans le pays avec un visa de travail… nécessitant l’accord du gouvernement victorien. Visa finalement refusé par le gouvernement en question. Contraint de passer la nuit à l’aéroport, Djokovic a donc assisté de loin à une affaire qui prenait tout doucement pris des proportions politiques. Quelques heures plus tôt, son père avait en effet déclaré au média Sputnik Serbia que son fils avait été retenu en captivité pendant cinq heures. Des déclarations qui avaient fait bondir le président serbe, Aleksandar Vucic, qui avait accusé les Australiens de "mauvais traitement".

Episode 6 : Un juge ordonne la libération de Djoko, mais l'affaire n'est pas finie

Ce lundi matin coup de théâtre dans le ciel australien. Un juge a ordonné la libération immédiate de Novak Djokovic, du centre de rétention où il a été placé. Une victoire, dans cette bataille qui oppose le numéro 1 mondial aux autorités australiennes. Christopher Tran, un avocat du gouvernement, a toutefois prévenu que Canberra pouvait encore décider d'expulser Djokovic du pays, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans.

Episode 7 : Et si le test positif au Covid-19 du Serbe avait été falsifié ?

Selon une enquête menée par le magazine d’investigation allemand, Der Spiegel, le test positif au Covid-19 du joueur Serbe pourrait avoir été falsifié. Officiellement, Novak Djokovic a été positif au Covid-19 le 16 décembre dernier. Un test qui a permis au numéro 1 mondial, d’obtenir une exemption médicale, de la part de la Fédération australienne de tennis. Un sésame importantissime lui offrant la possibilité de participer à l’Australian Open, sans être vacciné. Seulement voilà, tout ne semble pas avoir été fait dans les règles. Pour le magazine allemand, Der Spiegel, le calendrier avancé par l’entourage de Djokovic pose question. Le média allemand révèle que ce test positif daterait du 26 décembre et non pas du 16 décembre. Plusieurs éléments dans ce dossier sèment le trouble : -L’horodatage du QR code du test positif correspond au 26 décembre et non pas au 16 décembre. -Le numéro d’identification du test positif (7371999) est supérieur à celui du test négatif datant du 22 décembre (7320919). -Le QR code du test positif affichait " résultat négatif " sur le site officiel de l’administration serbe, avant d’afficher " résultat positif " dans un second temps. En cas de falsification avérée, le "Djoker" pourrait écoper de trois ans de suspension de la part de l’ATP. A 34 ans, Djokovic s’apprête donc à jouer le match de sa vie…