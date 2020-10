Australian Open : Kiki Bertens opérée au tendon d'Achille et forfait

Kiki Bertens, 9e joueuse mondiale, a été opérée du tendon d'Achille. Elle sera absente plusieurs mois et manquera l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem prévu en janvier à Melbourne. La Néerlandaise l'a annoncé mardi via son compte Instagram.

"Certains d'entre vous savent que je souffre du tendon d'Achille depuis un petit temps. La seule possibilité pour moi de jouer sans douleur et de retirer le maximum des entraînements et des matches était de me faire opérer", déclare Kiki Bertens, qui a posté une photo d'elle sur son lit d'hôpital. "C'est pourquoi je l'ai fait maintenant. Je vais manquer le début de la saison 2021 et ne pourrai donc malheureusement pas jouer en Australie".

Kiki Bertens, 28 ans, n'a plus joué depuis Roland-Garros, où elle a été sortie en 8e de finale par l'Italienne Martina Trevisan. L'année dernière, Bertens avait signé son meilleur résultat à Melbourne en atteignant les 8e de finale.