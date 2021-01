Australian Open : Greet Minnen se qualifie pour le dernier tour des qualifications

Greet Minnen s'est qualifiée pour le troisième et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie, délocalisées à Dubaï aux Emirats arabes unis à cause de la pandémie de coronavirus, ce mardi. La Campinoise, 110ème joueuse mondiale et tête de série N.3 des qualifications, a battu la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (WTA 175) 7-5, 6-4 en 1h44.

>> Benoit, Minnen et Zanevska au deuxième tour des qualifications

Pour tenter d'entrer dans le tableau final du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Minnen affrontera la gagnante de la rencontre entre l'Australienne Ellen Perez (WTA 235) et l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 181).

Ce mardi, Ysaline Bonaventure (WTA 122) tentera d'imiter Greet Minnen lors de son duel face à l'Allemande Antonia Lottner (WTA 179). Maryna Zanevska (WTA 252) et Marie Benoit (WTA 237) tenteront aussi de se hisser au troisième tour en affrontant respectivement la Tchèque Tereza Martincova (WTA 120) et l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 132).

Chez les messieurs, seul Kimmer Coppejans (ATP 175) est encore en lice dans ces qualifications. Pour une place au troisième tour mardi, il affrontera l'Egyptien Mohamed Safwat (ATP 153), tombeur d'Arthur De Greef (ATP 338) au premier tour.