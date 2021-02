ATP : Djokovic N.1, Medvedev entre dans le top 3, Karatsev bondit de 72 places

Finale 2021 : Novak Djokovic - Daniil Medvedev - Australian Open 2021 - 21/02/2021 Novak Djokovic a décroché son neuvième titre à l’Open d’Australie en battant Daniil Medvedev en trois sets, 7-5, 6-2, 6-2 en moins de deux heures de jeu. Le numéro un mondial remporte son 18e tournoi du Grand-Chelem et se rapproche de Rafael Nadal (20) et Roger Federer (20). La finale n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses, après avoir été combatif dans le premier set, Medvedev n’a plus semblé en mesure d’inquiéter Djoko. La frustration a alors pris le pas, et une raquette en a fait les frais. Il s’agit de sa deuxième finale perdue en Grand-Chelem après celle de l’US Open dernier.