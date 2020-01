Alexander Zverev est à deux victoires d'un gros chèque… qu'il n'encaisserait pas

Alexander Zverev l’avait annoncé avant même le début du tournoi: s’il gagne l’Australian Open, il versera l'intégralité de son prize money à des associations, pour aider l’Australie à se reconstruire après les incendies. Il est en demi-finale, donc il ne lui manque que deux succès pour concrétiser sa promesse.

Le vainqueur du tournoi recevra un chèque de 4,12 millions de dollars australiens, soit 2,5 millions d’euros. Pour ceux qui seraient choqués par une promesse liée à une performance, Zverev a également précisé qu’il donnerait de toute façon 10.000 dollars, 6000 euros, par victoire. Il a déjà gagné cinq matches.

Le septième joueur du monde a encore rappelé, après son quart de finale, qu’il trouvait normal de partager. Ses parents, qui sont nés et ont grandi en Union Soviétique, l’ont éduqué de cette façon-là. "Ils m’ont toujours dit que l’argent devait servir à changer le monde de manière positive. Que s’il était gardé à la banque, il ne servait à rien. Bien sûr, si je gagne 4 millions de dollars australiens, c’est beaucoup d’argent pour moi. Je ne suis pas Roger Federer, je ne suis pas Lebron James. Mais en même temps, je sais qu’il y a actuellement dans ce pays, dans ce magnifique pays, des gens qui ont perdu leur maison, et qui ont besoin d’argent. Ils doivent tout reconstruire. Il faut faire revivre la nature aussi, et aider les animaux. Je pense que cet argent sera beaucoup plus utile pour ces personnes que pour moi, en ce moment."

On peut penser que le public australien, touché par la générosité du joueur allemand, continuera à le soutenir pendant ses rencontres.