Affaire Djokovic : le patron de la Fédération australienne de tennis rejette les critiques

Le patron de la Fédération australienne vante, dans une vidéo interne qui a fuité samedi, le "travail incroyable" de ses équipes dans le feuilleton Novak Djokovic, qui, de son côté, a remercié les gens qui le soutiennent à travers le monde après l’annulation de son visa par les services australiens de l’immigration.

"On pointe beaucoup du doigt et on blâme beaucoup, mais je peux vous assurer que notre équipe a fait un travail incroyable", vante Craig Tiley, patron de Tennis Australia, organisateur de l’Open d’Australie, dans une vidéo à destination de ses équipes, dévoilée samedi par le Herald Sun.

La Fédération est pourtant au centre des critiques, après l’annulation du visa d’entrée en Australie de Djokovic, dans la nuit de mercredi à jeudi, au motif qu’il ne remplissait pas les strictes conditions d’entrée sur le territoire imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Elle a été accusée d’avoir induit les joueurs en erreur à propos des obligations en matière de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans le pays.

Dans une note envoyée aux joueurs et publiée par plusieurs médias australiens, l’organisation assurait qu’une personne ayant récemment contracté le Covid-19 pouvait bénéficier d’une exemption à l’obligation d’être entièrement vaccinée.

Le gouvernement australien a assuré avoir prévenu Tennis Australia dès novembre que cette disposition n’était valable que pour les résidents australiens, non pour les citoyens étrangers voulant entrer dans le pays.

"Nous comprenons la situation actuelle et nous travaillons en étroite collaboration avec Novak et son équipe, ainsi qu’avec d’autres personnes et leur équipe, qui se trouvent dans cette situation", ajoute Tiley dans la vidéo qui a fuité.

Une autre joueuse de tennis, la Tchèque Renata Voracova, se trouve dans le même centre de rétention que Novak Djokovic après avoir elle aussi vu son visa australien annulé, a-t-elle fait savoir dans un entretien aux quotidiens tchèques DNES et Sport.

"Ils m’apportent de la nourriture et il y a un gardien dans le couloir. Tout est rationné. Je me sens un peu comme en prison", a raconté cette spécialiste du double, âgée de 38 ans.

Le patron de Tennis Australia explique que la Fédération a choisi de ne pas s’exprimer publiquement à cause du recours déposé par Djokovic.