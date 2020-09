WRC Turquie : Sébastien Loeb vise le podium... pour son dernier rallye en WRC ?

La cinquième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) se tiendra dès vendredi à Marmaris, en Turquie. Cette épreuve est considérée comme la plus exigeante de la saison, entre parcours difficile et soleil de plomb.

" J’ai gagné le rallye 3 fois mais ça se passait dans une autre région même si le terrain est relativement semblable. Mais bon, je découvre les spéciales et c’est compliqué quand on arrive sur un rallye qui est nouveau face à d’autres qui connaissent. J’ai essayé de bien préparer en travaillant les vidéos avant de venir, j’ai particulièrement regardé les vidéos d’un Belge, celles de Thierry et celles d’Ogier. J’ai fait de bonnes reconnaissances, j’espère que ce sera un rallye qui se passera bien

8 mois sans rallye avec seulement un jour de test seulement ce n’est pas évident d’autant que les autres pilotes viennent de disputer l’Estonie et puis les 2 premières spéciales vendredi seront déterminantes pour les positions les jours suivants. Il va falloir se réveiller vite et on n’aura pas trop le temps de se poser des questions. Il faudra être dans le rythme d’entrée.

Un bon résultat c’est un podium mais ça reste un rallye cassant et ce n’est pas forcément le plus rapide qui gagne ici. Il faut aller au bout mais un bon résultat c’est aussi se battre avec les autres et ne pas perdre 10 ou 12 secondes par spéciale, le but c’est d’être dans le coup."