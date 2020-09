WRC Turquie : Sébastien Loeb en tête, Thierry Neuville occupe le 2e rang

Place ce week-end à la cinquième manche de la saison WRC, le Rallye de Turquie. Après avoir empoché le shakedown, séance libre disputée avant le début officiel de l'épreuve, et le meilleur chrono dans la première spéciale de l'épreuve, Thierry Neuville a conclu la première journée à la deuxième position générale.

Dans la région de Marmaris, après environ une quinzaine de kilomètres, le pilote belge du team Hyundai a seulement été devancé par Sébastien Loeb. Le Français, nonuple champion du monde, compte 1.2 seconde d'avance sur Neuville et 1.3 seconde d'avance sur Sébastien Ogier (3e). On retrouve ensuite Elfyn Evans (+2.1 sec), Kalle Rovanpera (2.7 sec), Teemu Suninen (4.2 sec) et Ott Tanak (4.8 sec).

>>>> LIRE AUSSI : WRC Turquie : 3 spéciales à suivre en direct vidéo sur la RTBF

Les pilotes du WRC se départageront encore sur dix autres spéciales dans cette épreuve (six samedi, dès 7H50, et quatre dimanche).