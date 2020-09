WRC Turquie : Neuville meilleur chrono du shakedown, Ogier 5e

WRC Turquie : Pour Ogier, 5 pilotes dont Neuville restent dans la course au titre - WRC Turquie -... La cinquième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) se tiendra dès vendredi à Marmaris, en Turquie. Cette épreuve est considérée comme la plus exigeante de la saison, entre parcours difficile et soleil de plomb.