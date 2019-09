WRC Turquie : le fil info (LIVE 7h)

Après la spéciale show de Marmaris, Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé WRC) occupe la première position du rallye de Turquie, onzième manche du championnat du monde WRC, à égalité avec son équipier Andreas Mikkelsen.



Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) et Ott Tanak (Ford Fiesta WRC) sont respectivement 4e et 7e.



Les choses sérieuses commencent ce vendredi avec six secteurs chronométrés et près de 160 kilomètres au menu. Tous les pilotes redoutent les pistes turques réputées très cassantes et piégeuses.



Rendez-vous dès 7h pour suivre ce rallye en direct commenté.



Avec 33 unités de retard sur Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) au championnat et quatre rallyes à disputer, les données sont claires pour le pilote de Saint Vith. S'il veut être titré, il n'a plus droit à l'erreur et doit reprendre un maximum de points à son adversaire estonien. Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), sextuple tenant du titre, est à l’affût 7 points derrière notre compatriote.