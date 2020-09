Place ce week-end à la cinquième manche de la saison WRC, le Rallye de Turquie. Le shakedown disputé ce vendredi matin a donné une tendance (Thierry Neuville devant Ott Tanak et Kalle Rovanpera), qui se confirmera peut-être dès 16H, en direct vidéo sur RTBF.be/sport et sur Auvio, et la première spéciale de l'épreuve (Icmeler - 13.90 km). Une deuxième spéciale (Gokce - 11.32 km) se déroulera dans la foulée.

Les pilotes du WRC se départageront ensuite sur dix autres spéciales (six samedi et quatre dimanche).