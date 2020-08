WRC : Thierry Neuville s'offre le Rallye d'Alba pour son retour à la compétition

Thierry Neuville a remporté dimanche le Rallye d'Alba, première manche du championnat d'Italie des rallyes, épreuve choisie par l'écurie Hyundai afin de reprendre la compétition après l'interruption provoquée par le coronavirus.

Neuville et son co-pilote Nicolas Gilsoul ont dominé la course en catégorie WRC Plus, se montrant les plus rapides dans huit des neuf spéciales. Le duo belge s'est imposé avec 22.4 d'avance sur l'Estonien Ott Tänäk, champion du monde. Le Français Pierre-Louis Loubet a pris la troisième place à 55.5. Les pilotes Hyundai ont également dicté leur loi sur l'épreuve WRC comptant pour le championnat d'Italie, avec une victoire de l'Irlandais Craig Breen. Le championnat du monde des rallyes (WRC) a été interrompu après la troisième manche, au Mexique, en raison du coronavirus. Il reprendra le 4 septembre avec le Rallye d'Estonie.