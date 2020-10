WRC : Thierry Neuville pour un 3e succès en Sardaigne après 2016 et 2018

Le rallye de Sardaigne sera officiellement lancé avec le shakedown jeudi matin. La manche italienne du championnat du monde WRC aurait dû être organisée début juin, mais elle a été reportée à cause du Covid. Lorsqu'un calendrier alternatif du championnat du monde a été proposé en août, la Sardaigne a de nouveau obtenu une place. Il devrait être l'avant-dernier rallye du championnat du monde bien que cela ne soit pas vraiment clair pour le moment.

Avec le rallye de Sardaigne, la sixième manche de la saison, qui s'étend sur quatre jours, on retrouve le premier rallye traditionnel du championnat du monde depuis le début de la crise sanitaire. Les précédentes épreuves en Estonie et en Turquie ont été raccourcies et le rallye d'Ypres en novembre se déroulera également sur trois jours. Mais la question est pour l'instant de savoir si le rallye en Sardaigne sera l'avant-dernière course ou non, et si le rallye d'Ypres mettra fin au championnat ou non. Dans la période précédant le rallye de Turquie, plusieurs pilotes et équipes ont parlé ouvertement d'ajouter le rallye de Monza au calendrier. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles à ce sujet.

Au total, il y aura 16 spéciales en Sardaigne, dont pas moins de 12 différentes. Les participants parcourent 238,84 kilomètres d'épreuves chronométrées autour de la base de Alghero. Le vendredi et le samedi, il y aura six étapes spéciales. Dimanche, il y en aura quatre autres, y compris la dernière, la Power stage. Le rallye de Sardaigne se terminera dimanche en début d'après-midi.

Ce parcours constitue un excellent souvenir pour notre compatriote Thierry Neuville, actuellement 5e du championnat après sa 2e place en Turquie. Le pilote Hyundai s'est en effet imposé en 2016 et 2018. Tous les deux ans donc ? Réponse ce week-end...