"La forme, je pense qu'on l'a toujours eue !, a souri Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Six podiums sur huit rallyes, une sortie quand on était en tête et un abandon sur casse mécanique, là aussi, alors qu'on était en tête, la forme est là ! Mais chaque rallye est différent, avec ses particularités, ses difficultés... L'objectif sera de terminer devant Sébastien Ogier et Elfyn Evans, mes concurrents dans la course au titre, et l'équipe doit aussi marquer de gros points pour se rapprocher de Toyota au classement des constructeurs. Mon Top 3 ? Tanak, Neuville, Elfyn !"

Thierry Neuville en reconnaissance © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Rien ne sera simple ce week-end, notamment à cause de la pluie qui tombe depuis quatre jours et qui a perturbé les reconnaissances, qui se sont déroulées sur des routes très boueuses. S'il fait plus sec dès vendredi, les repères seront, forcément, très différents et obligeront les concurrents à s'élancer dans une certaine forme d'inconnu.

"Les reconnaissances ont été très compliquées. Beaucoup de brouillard, de pluie, de boue... et la visibilité était très mauvaise, a repris Thierry Neuville. Il y avait des spéciales entières remplies de boue et de flaques d'eau. Cela fait quatre jours qu'il pleut sans arrêt, mais la météo s'annonce meilleure à présent, et cela devrait vachement améliorer les conditions, ou au moins les changer par rapport à ce qu'on a vu lors des reconnaissances, cela nous demandera une bonne adaptation lorsque nous serons en spéciale. Ce ne sera vraiment pas évident de bien appréhender le terrain. En général, on vient en Grèce pour les vacances, et on attend le soleil... On se rappelle, avec le Chili (une grosse sortie de route et de multiples tonneaux en 2019, ndlr), ce que peut donner une mauvaise note... On peut être vite dehors ! Ce rallye sera endurant et compliqué, toutes les spéciales sont difficiles... mais j'ai toujours été fort sur des rallyes difficiles et cassants. Je croise les doigts pour vivre une course sans le moindre souci, sans la moindre crevaison, parce que le risque de crevaison est très élevé ce week-end. On a connu des casses sur des terrains similaires, mais mes coéquipiers et moi on a tout simplement manqué de réussite. Toute l'équipe a vécu une période difficile, car nous étions souvent en tête lorsqu'une pièce nous a lâchés. Cela pèse lourd aujourd'hui au classement des championnats. Mais il reste quatre manches, on espère que la réussite va changer de camp et être avec nous."