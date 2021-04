WRC : Thierry Neuville estime "pouvoir rouler pour la gagne" en Croatie

Pour la première fois au calendrier du championnat du monde WRC, le Rallye de Croatie s’offre sous les roues de Thierry Neuville et de son copilote Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) de jeudi, avec le shakedown, à dimanche, avec le sentiment de pouvoir rivaliser pour la victoire selon le pilote belge.

Deuxième des deux premiers rendez-vous de la saison, le pilote germanophone luttera encore pour tenter d’aller sa première victoire de l’année lors de ce 3e rallye au calendrier lui qui figure à la deuxième place du classement général avec 35 points à quatre unités du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

"On a bien bossé avec douze heures de reconnaissance hier (mardi) et onze encore aujourd’hui (mercredi)", a expliqué Thierry Neuville dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. "Les étapes sont très difficiles et exigeantes. Nous avons alterné le bon et le moins bon, mais les spéciales en rallye, c’est de toute façon autre chose. Nous sommes prêts. Nous voulons être performants encore pour le retour sur le tarmac"

"Un mélange alléchant d’asphalte lisse ou bosselé en raison des intempéries", ont promis les organisateurs dans la description de leur épreuve où les routes s’annoncent rapides, mais aussi extrêmement étroites par endroits.

Thierry Neuville se dit bien préparé après la dernière manche disputée à l’Arctic Rallye en Finlande fin février. "Entre-temps, nous avons roulé deux rallyes (à San Remo il y a dix jours et Il Ciocco mi-mars en Italie aussi) et nous sommes restés un peu en Belgique. Il y a eu des journées de tests aussi. A San Remo, c’est la première fois que j’ai pu trouver un bon rythme (avec Martijn Wydaeghe son copilote qui remplace Nicolas Gilsoul, ndlr). Martijn a encore beaucoup travaillé et je me sens plus à l’aise avec le système de notes. Je peux mieux m’aligner sur ses sensations et cela donne de la confiance. Si on ne pouvait pas lutter pour la victoire au Monte-Carlo (le premier rallye de la saison, ndlr), je crois qu’ici on va pouvoir rouler pour la gagne. On a montré de belles choses déjà sur les dernières épreuves. Un podium serait déjà une bonne chose pour le championnat mais la victoire est le résultat que nous espérons", a ajouté Thierry Neuville.