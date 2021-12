WRC : Thierry Neuville « ces derniers jours sont un peu plus intenses mais on va de l’avant ! »

Quelques jours après le départ d’Andréa Adamo et quelques jours après son impressionnante sortie en essai, Thierry Neuville revient pour nous sur ce début d’intersaison un peu chahuté… Mais pas de quoi entamer son moral.

Thierry comment avez-vous vécu ces derniers jours ?

On est en pleine phase de développement de la nouvelle voiture et on est tous très occupés. Ces derniers jours ont été un peu plus intenses que prévu suite à l’accident sur notre dernière séance d’essai qui complique pas mal de choses pour l’équipe. Mais on va de l’avant, on sait qu’il nous reste un peu de travail mais tout le monde bosse très très fort pour continuer notre programme de développement.

Le contexte est particulier, Andrea Adamo quitte l’équipe. Est-ce que c’est une décision qui vous a surpris ?

On a tous été surpris de la rapidité du changement. C’est un choix personnel, pour des raisons personnelles. C’est un choix qu’on respecte totalement, je le soutiens à fond dans sa décision. Il y a des priorités, parfois des choses plus importantes que le travail et on ne peut que le remercier pour ces quelques années fantastiques qu’on a passées ensemble. Andréa était quelqu’un de très loyal, un bosseur, un homme de confiance, et c’est ce qu’on a tous apprécié chez lui. J’avais une bonne et forte relation avec lui, on pouvait rire ensemble mais on bossait très dur ensemble aussi. Un oui c’était un oui, un non c’était un non, il respectait ses engagements. C’était aussi un peu comme notre père, il prenait des nouvelles tous les jours pour voir comme on allait. Cela prouvait son envie de bien faire son travail, de pousser l‘équipe vers l’avant, de créer un bon état d’esprit.

La période est importante, il y a cette nouvelle voiture et puis le Monte Carlo qui arrive à grands pas. Au niveau du timing, ce n’est pas le meilleur moment pour être sans patron ?

Ce n’est pas idéal, c’est clair. Mais tout ne va pas s’arrêter, l’équipe est bien en place, bien structurée. Toutes les personnes ont leurs responsabilités. Tout le monde est bien conscient du travail à réaliser.

C’est quoi pour vous le profil du nouveau patron ?

Je ne sais pas, il doit être proche de ce que faisait Andréa. Après tout le monde a ses forces et ses faiblesses et on doit s’adapter. La priorité, c’est de se focaliser sur notre objectif et développer la voiture pour l’année prochaine. La recherche pour le remplacement d’Andréa a sans doute déjà commencé et les personnes concernées s’en occupent.