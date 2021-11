WRC – Thierry Neuville avant Monza : "Si Ogier va me manquer ? Le pilote oui, le personnage non"

Vainqueur des deux derniers rallyes sur asphalte, Thierry Neuville est l’un des favoris de la dernière manche de la saison, à Monza. 3e au classement général avant cet ultime rallye, il doit finir devant Kalle Rovanpera, son dernier adversaire, pour définitivement verrouiller cette place sur le podium des championnats du monde.

Il va aussi assister, de loin, à la bataille pour le titre entre Sébastien Ogier et Elfyn Evans. Mais a-t-il un favori ? Pas sûr. "Entre les deux, ça va être une belle bagarre. Ils le méritent tous les deux d’ailleurs" explique-t-il au micro d’Olivier Gaspard.

"Evans, comme nous d’ailleurs, a connu pas mal d’ennuis mécaniques tout au long de la saison. Ogier, rien du tout, à part une petite sortie en Suède il n’a pas eu le moindre pépin. À la fin, on ne compte pas le nombre de victoires mais le nombre de points" renchérit Neuville.

Monza, ce sera la dernière course de la dernière saison d’Ogier, qui file vers un 8e titre de champion du monde. Ogier, un adversaire qui a marqué Neuville tout au long de ces années de féroce compétition entre les deux pilotes : "C’est un vrai plaisir pour nous de nous mesurer à lui. On a eu de belles bagarres. On a su en remporter certaines, certaines autres on les a perdues.

Cela a toujours été une motivation supplémentaire pour nous pour tout donner. S’il va me manquer ? Le personnage, non, mais le pilote clairement. Dans un championnat, on veut avoir un maximum de superbes pilotes. Donc, oui il va nous manquer. Après, la relève est là, des jeunes arrivent et ils vont bientôt être au niveau des meilleurs. Il y aura des belles bagarres"