WRC : Sur un Monte-Carlo remanié, Sébastien Ogier veut briller une dernière fois

Aux aurores, à huis clos et avec un parcours express, le Monte-Carlo, que Sébastien Ogier compte remporter une huitième et peut-être dernière fois, s'est maintenu face au Covid-19 et ouvre jeudi le Championnat du Monde des Rallyes (WRC).

Jusqu'au dernier moment, les organisateurs et participants ont sué devant les craintes d'annulation, sort subi par la deuxième manche prévue en Suède. Finalement, moins d'une semaine avant le coup d'envoi, le feu vert a été donné par la préfète des Hautes-Alpes, où se déroulera en grande partie l'événement d'ici à dimanche.

Un soulagement qui ne cache toutefois pas l'amertume du public, qui ne pourra pas se masser sur les bords des routes pour voir fuser les bolides et soutenir Sébastien Ogier.

Pour sa 89ème édition et le 110ème anniversaire de sa création, ce rallye historique sera "différent", le Français ne s'y trompe pas. Mais le natif de Gap, où sera donné le départ officiel jeudi à la mi-journée, va "essayer de rendre heureux" ses (télé)supporters en gagnant une huitième fois sur ses terres, avant de se retirer du WRC en fin de saison.

Un huitième succès pour boucler la boucle au Monte-Carlo et s'emparer seul du record dans cette épreuve, qu'il partage pour le moment avec son compatriote Sébastien Loeb. Une victoire, sa cinquantième en WRC depuis ses débuts en 2008, lancerait surtout Sébastien Ogier vers un huitième sacre mondial - toujours dans l'ombre de Sébastien Loeb et ses neuf couronnes.

"C'est un rallye qu'il faut affronter avec beaucoup d'humilité car il est toujours difficile en raison des conditions et il faut être très intelligent pour le gagner", plutôt que très rapide, assure le pilote Toyota.

Pour remporter le plus vieux des rallyes, l'un des plus compliqués, alliant asphalte et routes enneigées ou glacées, parfois lors d'une même spéciale, il faudra aussi faire preuve d'adaptabilité.

Le parcours a en effet été largement modifié en raison des intempéries d'octobre, qui ont fait 9 morts et 9 disparus dans le sud-est de la France, où plusieurs vallées ont été ravagées par les crues. Le mythique col de Turini est ainsi absent d'un programme changé quasiment en intégralité.

Les restrictions liées à la pandémie ont aussi forcé les organisateurs à annuler deux spéciales, passant de 16 à 14 épreuves chronométrées et abaissant le parcours à 257 km - entorse au règlement qui stipule qu'un rallye comprend entre 300 et 350 km de compétition.

La faute au couvre-feu en vigueur à 18h00 en France, il n'y aura pas de spéciales en nocturne et les concurrents devront se lever très tôt (début à 6h10 vendredi, 6h30 samedi).

Le shakedown a aussi été supprimé, privant les pilotes du précieux essai en condition de course alors qu'ils découvrent leurs nouveaux pneus Pirelli, qui remplace Michelin cette année.