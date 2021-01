WRC : Suivez dix spéciales du Monte-Carlo en direct vidéo (LIVE 12H)

Le mythique Rallye de Monte-Carlo et le WRC sont de retour. Cette année, la RTBF met les petits plats dans les grands et vous propose de vivre dix des quatorze spéciales en direct vidéo sur notre site RTBF Sport et Auvio !

Le Monte-Carlo célèbre ses 110 ans et se déroulera à huis clos et sans spectateurs au parc d'assistance. Les spéciales ont été modifiées à plus de 85% par rapport à l'année dernière.

Le régional de l'étape, Sébastien Ogier, visera une cinquantième victoire en Mondial, histoire d'entamer en beauté sa dernière saison en WRC. Notre compatriote Thierry Neuville visera le doublé après sa victoire en 2020. A noter côté belge, la présence de Cédric Cherain, avec Stéphane Prévot comme copilote, avec une Skoda Fabia Rally2 de l'équipe Metior Sport, en catégorie WRC3.

Petite nouveauté en 2021, la Power Stage, lors de laquelle les cinq pilotes les plus rapides prennent des points bonus au classement du Championnat du monde des rallyes (WRC), récompensera désormais aussi les constructeurs.

Jeudi 21 janvier 2021 :

ES 1 : Saint-Disdier > Corps (20,58 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (14h00)

ES 2 : Saint-Maurice > Saint-Bonnet (20,78 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (15h05)

Vendredi 22 janvier 2021 :

ES 3 : Aspremont > La Bâtie-des-Fonts 1 (19,61 km)

ES 4 : Chalancon > Gumiane 1 (21,62 km)

ES 5 : Montauban-sur-l’Ouvèze > Villebois-les-Pins (22,24 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (08h59)

ES 6 : Aspremont > La Bâtie-des-Fonts 2 (19,61 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (12h17)

ES 7 : Chalancon > Gumiane 2 (21,62 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (13h30)

Samedi 23 janvier 2021 :

ES 9 : La Bréole > Selonnet 1 (18,31 km)

ES 10 : Saint-Clément > Freissinières (20,48 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (08h17)

ES 11 : La Bréole > Selonnet 2 (18,31 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (12h00)

Dimanche 24 janvier 2021 :

ES 12 : Puget-Therniers > La Penne 1 (12,93km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (08h30)

ES 13 : Briançonnet > Entrevaux 1 (14,31 km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (10h00)

ES 14 : Puget-Théniers > La Penne 2 (12,93 km)

Power Stage : Briançonnet > Entrevaux 2 (14,31km) → en direct sur RTBF Sport et Auvio (12h00)