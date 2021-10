WRC : Sébastien Ogier va rouler "à temps partiel" et changer de copilote chez Toyota

Rallye du Kenya 2021 : Victoire de Sébastien Ogier - WRC - Rallye du Kenya 2021 - 27/06/2021 Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) a remporté ce dimanche le Safari Rally, sixième manche du Championnat du Mondes des Rallyes, et inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'épreuve kényane, qui avait disparu du calendrier du WRC depuis 19 ans. Leader autoritaire du rallye depuis vendredi matin, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a été contraint à l'abandon après avoir rallié tant bien que mal l'arrivée de la première spéciale de la journée. Le pilote belge, qui comptait près d'une minute d'avance sur son plus proche adversaire au moment de s'élancer ce dimanche matin, a percuté une grosse pierre en début de spéciale et cassé l'amortisseur arrière droit de sa voiture. Il s'agit de la quatrième victoire cette saison de Sébastien Ogier, qui est plus que jamais le grand favori à sa propre succession.