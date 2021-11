WRC : Sébastien Loeb et Daniel Elena annoncent ensemble la fin de carrière du copilote monégasque

Si Sébastien Loeb, nonuple Champion du Monde des Rallyes, revient en WRC la saison prochaine au volant de la Ford Puma Rally1 hybride de l'équipe M-Sport, ce sera sans son copilote historique, le Monégasque Daniel Elena.

Danos a choisi de mettre un terme à sa carrière de copilote professionnel, notamment à cause de la polémique née en mars dernier suite à son éviction de l'équipe Prodrive, qui aligne le buggy BRX Hunter confié à Sébastien Loeb sur le Dakar.

Dans une longue vidéo d'adieu publiée dimanche sur les réseaux sociaux, Daniel Elena et Sébastien Loeb ont, ensemble, expliqué les raisons de ce départ à la retraite (sportive).

"Je vais probablement refaire quelques rallyes dans le futur, et on ne va pas forcément les faire ensemble, a annoncé Sébastien Loeb, qui devrait avoir un programme partiel chez M-Sport en 2022 et qui a déjà testé à quelques reprises la Ford Puma Rally1. On a pris cette décision ensemble, pour différentes raisons. Daniel va avoir du temps pour se consacrer à des filles et à son magasin ! Lui, il en a assez, moi, apparemment, ce n’est toujours pas le cas, puisque j’y retourne toujours."

"C’est un livre qui se referme. C’est sûr que l’histoire du mois de mars m’a poussé à me remettre en question, et m’a fait envisager l’avenir autrement, a enchaîné Daniel Elena. Aujourd’hui, la motivation de remonter dans une voiture de course est partie. Et pourtant, je suis un grand passionné ! Notre amitié est intacte, il n’y a aucune polémique à avoir. J’ai tourné la page, je n’ai plus envie de balancer des notes, j’ai envie de me consacrer à autre chose. J’aurai 50 ans l’année prochaine !"

"Danos, c’est mon copilote depuis toujours, on a fait toute notre carrière ensemble, a repris Sébastien Loeb. On est parti de rien. À la fin d’un rallye, mon copilote arrêtait, son pilote arrêtait, on était au coin d’un bar, et on s’est dit qu’on allait rouler ensemble. On retient avant tout nos neuf titres en WRC, le gros de notre carrière est derrière nous. Moi, j’ai toujours envie d’aller m’amuser en rallye, j’aime toujours le rallye, le pilotage m’excite toujours. Daniel a envie de faire autre chose, mais on reste amis, c’est mon pote depuis plus de vingt ans. Il viendra me faire des cafés sur les rallyes !"