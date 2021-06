Dani Sordo (Hyundai), double vainqueur sortant du Rallye de Sardaigne, va tenter la passe de trois ce week-end lors de la cinquième manche du championnat du monde des rallyes (WRC).

"C'est vrai que ça s'est très bien déroulé pour nous lors des dernières années. J'aimais bien le parcours. Ca change un peu cette année, mais on a le même feeling. Les spéciales seront un peu plus cassantes et difficiles. Avec des nouvelles spéciales et donc des nouvelles notes, ça va être plus dur. On va essayer de fournir un bon travail. L'objectif, c'est de remporter une troisième fois ce rallye", détaille l'Espagnol de 38 ans à notre micro.

►►► À lire aussi : WRC Sardaigne : 12 spéciales à suivre en direct vidéo sur la RTBF

"Au sujet des pneus, ça va être difficile ici aussi je crois. On va retrouver beaucoup de pierres enchâssées et de cailloux qui peuvent amener à des crevaisons. On a fourni du bon travail au Portugal, on va essayer de faire la même chose ce week-end. On a un bon rythme de base donc c'est cool. Disputer un mini-championnat, ça me va. Les résultats sont bons, on doit poursuivre sur cette voie. On verra pour la suite. Si je peux faire la même chose une année de plus, ce serait bien", conclut-il.