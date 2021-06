WRC Sardaigne : Un parcours piégeux dans un paysage prodigieux

Après le Monte-Carlo, l'Arctic, la Croatie et le Portugal, remporté il y a moins de deux semaines par Elfyn Evans, c'est au tour de la Sardaigne d'accueillir le petit monde du WRC pour la cinquième manche du championnat du monde des rallyes.

Disputée sur terre le long de paysages à couper le souffle, l'épreuve italienne réserve également des températures très élevées. Ajoutez à cela des spéciales, vingt au total, aussi rapides qu'étroites et vous obtenez un parcours extrêmement piégeux.

Le shakedown de jeudi fin de matinée (un parcours de seulement 2.89 kilomètres) fera place vendredi, dès 8H02, à une première journée... corsée. Le programme sarde prévoit 127.40 kilomètres découpés en huit spéciales : deux passages dans l'enchainement Filigosu - Sa Conchedda et Terranova le matin et deux passages dans Tempio Pausania puis Erula - Tula l'après-midi.

Samedi, on garde huit spéciales, mais l'organisation pousse encore un peu plus le kilométrage : 129.62. Les spéciales emblématiques de Coiluna - Loelle et Lerno - Monti di Ala’ sont parcourues deux fois avant l’assistance. L’après-midi filera vers Bortigiadas - Aggius - Viddalba et ensuite Sedini - Castelsardo. Deux passages dans les quatre spéciales citées donc.

Arzachena - Braniatogghiu et Aglientu - Santa Teresa, parcourues deux fois chacune pour un total de 46.08 kilomètres, boucleront l'épreuve avec, particularité, une Power Stage assez courte, 7.79 kilomètres.

La Sardaigne organise le rallye d'Italie depuis 2004. Cette année, la ville d'Olbia redevient le QG de l'épreuve, laissé à Alghero durant les huit dernières éditions.