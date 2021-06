Thierry Neuville (Hyundai) s'apprête à disputer le Rallye de Sardaigne, cinquième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC 2021. Le pilote belge arrive en terrain connu car il a remporté l'épreuve italienne en 2016 et 2018. Un troisième succès lui permettrait de se relancer dans la course au sacre mondial.

"Le moral de l'équipe est positif, je l'espère en tout cas. On avait une belle pointe de vitesse au Portugal, on n'a malheureusement pas pu aller au bout. On a prouvé que la Hyundai était la meilleure sur le premier vrai rallye terre. J'espère que ce sera encore le cas en Sardaigne et qu'on pourra pleinement en profiter afin d'aller chercher la victoire. C'est un rallye très technique. Il faut avoir de bonnes notes, rouler proprement et très précisément car on n'a jamais le droit à l'erreur ici", a précisé Neuville à notre micro ce mercredi.

Et de détailler : "Cette édition s'annonce particulièrement difficile. On est venu ici en octobre l'an dernier. Les routes ont dû être réparées d'urgence, les modifications apportées n'ont pas vraiment eu le temps de se tasser. On part seulement avec 4 pneus softs donc le choix de gommes s'annonce compliqué aussi. On vise un bon vendredi pour avoir une bonne position sur la route pour la suite du rallye."

Le Belge, conscient qu'il a brûlé un joker au Portugal, vise la victoire sur la terre sarde. "On espère qu'on va échapper aux soucis de gommes ce week-end et qu'on va jouer la gagne tout au long de l'épreuve. On doit faire un bon résultat ici. On sait qu'on est bien armé sur ce parcours. On ne sait toutefois pas comment les Toyota vont réagir après un rallye du Portugal un peu plus difficile pour eux. Le top 3 dimanche ? Je vais dire Dani Sordo, nous et Ott Tanak en 3e", a-t-il conclu.