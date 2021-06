Sébastien Ogier (Toyota) s'élancera en tête lors de la dernière journée du Rallye de Sardaigne, cinquième manche de la saison WRC. Il devance, au terme de la journée de samedi, Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai). Ott Tanak (Hyundai) et Dani Sordo (Hyundai) ont abandonné.

"Malheureusement, ça a frappé les mauvais aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas une bonne journée pour l'équipe même si on se retrouve sur le podium actuel. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai tout donné, mais je n'ai pas réussi à aller chercher Evans. Je pense que ça va être la même histoire dimanche. Les Toyota ont été très rapides aujourd'hui. Je ne peux pas rivaliser avec eux. C'est frustrant car on sait qu'on était bien au Portugal. Ici, la tendance s'est inversée. On va devoir comprendre pourquoi ça a moins bien marché pour nous, mais je peux vous garantir que les gens sont déjà dessus", analyse le Belge à notre micro en cette fin de journée.

Et d'ajouter : "Ca ne m'inquiète pas car on a vu que ça peut basculer d'un rallye à l'autre. C'est un moment difficile pour l'équipe, mais on a connu des moments pires je crois. On va se relever, mais avant tout, il va falloir finir l'épreuve. Rester concentré pour aller chercher la 3e place et quelques points dans la Power Stage. Ogier va sans doute tirer les marrons du feu, mais il faut avouer qu'il a fait un très bon rallye avec un outil qui lui permet d'être aussi fort."

Quatre spéciales sont au menu de la journée de dimanche, dont deux à suivre en direct vidéo sur la RTBF.