Ott Tanak (Hyundai) est en tête du Rallye de Sardaigne, 5e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), après les quatre premières épreuves spéciales chronométrées de la 1re journée. L'Estonien, qui a réalisé les quatre meilleurs temps, devance Dani Sordo (Hyundai), Sébastien Ogier (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai).

"Ca n'a pas été dans les deux premières spéciales car on est parti trop dur. J'aime une voiture précise quand les routes sont étroites comme ici. Je manquais de traction, je n'arrivais pas à garder de la vitesse dans les virages. J'avais pourtant l'impression d'être assez propre et efficace, mais le chrono n'était pas du tout bon. On a beaucoup changé pour le deuxième passage : aussi bien sur les barres antiroulis qu'en clics sur les amortisseurs. On a vraiment assoupli la voiture. Ca allait mieux, mais je peine encore à trouver le bon feeling", explique le Belge à notre micro ce midi.

"C'était très cassant, c'est là aussi que je me fais un peu du mal avec le setup choisi. On touche beaucoup. J'ai vachement relevé la voiture pour la dernière spéciale car c'était fort creusé. On profite de l'assistance ce midi pour lire les données, ça va nous aider à mieux équilibrer l'auto. Je ne peux pas faire plus pour le moment. Perdre autant de temps ce matin, c'était un peu une surprise, je ne m'y attendais pas. Il va falloir corriger le tir durant l'après-midi. On s'en sort malgré tout pas trop mal : on est 4e et on peut encore remonter 2e si tout va bien cet après-midi. On va essayer en tout cas, petit à petit", conclut-il.

Quatre spéciales constituent le menu de l'après-midi, dont trois à suivre en direct vidéo.