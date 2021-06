Ott Tanak (Hyundai) est en tête du rallye de Sardaigne, cinquième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), vendredi soir au terme de la première journée. L'Estonien devance Dani Sordo (Hyundai), Sébastien Ogier (Toyota), Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai).

"On peut diviser cette journée en deux. En matinée, je ne trouvais pas le rythme et la confiance. Je ne me sentais pas à l'aise pour attaquer. Il y a ensuite eu l'après-midi qui aurait pu se passer nettement mieux. On a été ralenti par deux crevaisons et on a rencontré encore une fois un souci au niveau du moteur. Le moteur cale d'un coup, ça nous arrive assez souvent. J'ai eu la chance de pouvoir repartir assez vite, mais ça nous coûte encore quelques précieuses secondes... et donc une position sur la route pour samedi", énumère le Belge à notre micro.

"C'est frustrant ! Sans cela, on aurait pu se rapprocher à moins de 10 secondes de la 3e place d'Ogier. On réalisait les meilleurs temps intermédiaires avant la crevaison. C'était une crevaison lente, on a roulé longtemps sur la jante. J'ai dû ralentir sur la fin car la jante commençait à se casser. Je perdais les freins, ça a été la galère les deux derniers kilomètres. On parle des pneus depuis de nombreux rallyes cette saison", poursuit-il.

Avant de conclure sur une note positive : "A part les deux premières spéciales, la performance est là. On était aussi vite ou plus vite que les Toyota qui étaient devant nous. Ca s'annonce difficile, mais on croit toujours au podium. Il faut voir le scénario. Les pilotes devant nous n'ont pas connu de soucis. On espère que la chance va changer de camp et que ça roulera mieux pour nous."

Samedi, la deuxième journée prévoit huit spéciales. Cinq seront à suivre en direct vidéo.