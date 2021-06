WRC Sardaigne : Tanak écrase la 1ère journée, Neuville 5e après deux crevaisons

Ce week-end, place au Rallye de Sardaigne, la cinquième manche de la saison 2021 en WRC, le championnat du monde des rallyes.

Le programme de vendredi, la première journée, prévoyait huit spéciales et c'est Ott Tanak (Hyundai) qui a outrageusement dominé cette partie.

L'Estonien, auteur de six meilleur chronos, a devancé Dani Sordo (Hyundai, + 19.4 secondes), Sébastien Ogier (Toyota, +36.2 secondes), Elfyn Evans (Toyota, + 1:02.0) et Thierry Neuville (Hyundai, + 1:03.2). Le pilote belge, qui a réalisé un scratch aujourd'hui, a crevé dans la 7e spéciale, cédant plus de 20 secondes et la 4e place provisoire.

Samedi, deuxième grosse journée de l'épreuve avec huit spéciales au menu également, dont cinq à suivre en direct vidéo.