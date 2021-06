De jeudi à dimanche se déroulera le Rallye de Sardaigne, cinquième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC 2021. Comme au Portugal il y a deux semaines, les concurrents vont s'affronter sur un parcours typé terre.

"C'est le refrain habituel pour ma part : on arrive sur une épreuve où on aura certainement de grosses difficultés en ouvrant la route. Avec le temps, j'ai appris à prendre du recul face à cette situation. Je relativise, mais on sait que ça ne va pas être un week-end agréable. Ca va être difficile de trouver des portions à notre avantage. Ca ne sert à rien de se torturer l'esprit avec ça, il va falloir se battre et prendre des risques pour aller chercher malgré tout des points", indique Sébastien Ogier à notre micro.

Le Français occupe toujours la tête du championnat du monde. Il s'est imposé en Sardaigne en 2013, 2014 et 2015. "Je n'ai plus gagné depuis quelques années ici, en partie à cause du balayage, mais aussi car il y a eu quelques bagarres, comme avec Neuville en 2018. La Power Stage complètement défoncée n'est plus là, je reconnais qu'elle ne va pas me manquer. Ils annoncent peu de vent, on risque d'être loin des avant-postes dès le premier jour. Il y a pas mal de difficultés avec les pneus à l'heure actuelle. Les inquiétudes sont présentes au sujet de leur survie ce week-end. Personne n'est à l'abri, mais s'il y a des imprévus avec les pneus, ça peut peut-être nous permettre de compenser le fait d'ouvrir la route. On a changé des choses sur la voiture depuis le Portugal. Je suis assez confiant pour dire qu'elle sera mieux ici", poursuit-il.

Avant de conclure : "On attend des grosses chaleurs, mais il n'y a pas trop de longues spéciales cette année. Physiquement, je ne me prépare pas plus spécifiquement pour ce rallye que pour un autre. C'est un entrainement régulier. Je ne suis pas inquiet, ça devrait le faire. Je ne suis pas trop course à pied. Pour le cardio, je préfère le vélo. Je vois un coach régulièrement pour faire du renforcement musculaire et éviter des douleurs subies par le corps avec les chocs et les contraintes."