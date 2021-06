Sébastien Ogier (Toyota) a pris la tête du rallye de Sardaigne samedi, suivi par son coéquipier Elfyn Evans, lors d'une journée qu'il a mieux maîtrisée que ses rivaux de chez Hyundai, Ott Tanak et Dani Sordo, tous deux contraints à l'abandon. Thierry Neuville, sur le bolide sud-coréen restant, est 3e.

"On tire les marrons du feu jusqu'ici, mais on est allé les chercher je trouve. On fait une super course. Bien sûr, à la régulière, on ne pouvait pas aller chercher Tanak. Son seul ennemi, c'était lui et sa voiture. Quoiqu'il arrive, ce n'est pas volé d'être en tête ce samedi soir. On a fait un rallye quasi parfait", estime le pilote français, ouvreur faut-il le rappeler durant la journée de vendredi.

"Je suis humain comme tout le monde, je commets aussi des erreurs. Le but du jeu, c'est d'en faire moins que les autres. C'est souvent ma force, effectivement. Il reste une cinquantaine de kilomètres dimanche, avec des pièges et des nouvelles spéciales, il faut finir le job. On ne s'attendait pas à un tel week-end. Si on récolte la victoire dimanche, ce serait un très bon début de saison", conclut le septuple champion du monde.