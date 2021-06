Ott Tanak (Hyundai), auteur des quatre meilleurs temps ce matin, occupe la tête du Rallye de Sardaigne, 5e manche du championnat du monde WRC. L'Estonien devance Dani Sordo (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota), ouvreur durant cette première journée.

"Se retrouver troisième en étant ouvreur, c'est complètement inespéré. Je ne m'attendais pas à être aussi proche de la tête. C'est vraiment bien. C'est un cumul de pas mal de petites choses je pense. D'abord, ce sont des nouvelles spéciales. On a fait du bon travail durant les reconnaissances, nos notes sont bonnes. J'étais en confiance, j'ai réussi à attaquer et à prendre des risques en me sentant bien dans la voiture. Ensuite, le setup est meilleur, je me sens mieux qu'au Portugal. Ca a payé jusqu'à maintenant", souligne le champion en titre.

"On s'attend à ce que l'après-midi soit plus compliqué avec des spéciales connues. On va rencontrer plus de difficultés afin de compenser le balayage. Le deuxième passage était particulièrement piégeux, il y avait des pierres cachées partout, sur les côtés et au milieu de la route. Ca reste un sol dur et cassant où les deuxièmes tours ne sont pas faciles", poursuit le Français.

Quatre spéciales sont encore au programme vendredi après-midi, dont trois à suivre en direct vidéo.