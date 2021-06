WRC Sardaigne : Neuville meilleur temps du shakedown, les gros bras sont déjà là

Thierry Neuville : "On va jouer la gagne, on doit faire un bon résultat en Sardaigne" - WRC -... Thierry Neuville (Hyundai) s'apprête à disputer le Rallye de Sardaigne, cinquième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC 2021. Le pilote belge arrive en terrain connu car il a remporté l'épreuve italienne en 2016 et 2018. Un troisième succès lui permettrait de se relancer dans la course au sacre mondial.