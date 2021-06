Ott Tanak (Hyundai) mène le Rallye de Sardaigne, cinquième manche du championnat du monde WRC, après la première journée vendredi. Quatrième après la première boucle vendredi matin, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a lui glissé à la cinquième place après une crevaison dans la septième spéciale.

"C'était une journée très compliqué, on est vraiment déçu. Il faut toutefois rester concentré et tout mettre en place pour samedi. On va essayer d'améliorer notre résultat dès la matinée. Thierry n'était pas à l'aise avec la voiture dans les deux premières spéciales, on a eu quelques surprises avec notre setup. C'était mieux l'après-midi, mais on a eu deux crevaisons sans rien taper", précise Martijn Wydaeghe à notre micro.

Et le copilote de Neuville de poursuivre : "C'est frustrant car on était pas mal, on était capable d'aller plus vite qu'Ogier. Le Rallye de Sardaigne est connu pour ses surprises donc ce n'est pas encore fini. Dans la voiture, à côté de Thierry, je suis content. 'The sky is the limit', on doit continuer de bien travailler. Ici, on pourrait faire un quatrième podium cette saison (ndlr : 3e place au Monte-Carlo, à l'Arctic et en Croatie). On doit penser à cela et tout donner. L'objectif, ce sera d'aller chercher le podium sur cette course."

"Je dois reconnaitre qu'il faisait très chaud dans la voiture aujourd'hui. Pour tenir, on se prépare physiquement avant le rallye. J'aime bien le vélo, mais les deux derniers mois, je n'ai pas trouvé beaucoup de temps pour aller rouler. On a fait pas mal de tests et des petits rallyes en plus. Je vais avoir un peu de temps la semaine prochaine, je vais retrouver mon vélo et me préparer pour le Rallye du Kenya", indique-t-il ensuite.

Samedi, la deuxième journée prévoit huit spéciales. Cinq seront à suivre en direct vidéo.