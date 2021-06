Sébastien Ogier (Toyota) a décroché la victoire dimanche au terme du Rallye de Sardaigne, cinquième manche de la saison WRC. Le Français a devancé Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai).

"Le week-end a été difficile, mais je retourne à la maison avec l'idée que l'équipe est forte. Il serait facile de chercher des mines basses, mais on ne veut pas accuser quelqu'un. On essaie surtout de tirer tous ensemble dans la même direction, c'est un peu l'ADN d'une grande équipe. Les équipes fortes reviennent encore plus fortes après ce genre de moments. Tanak ? Il n'a pas besoin de ma protection, il a juste besoin de savoir qu'on est tous ensemble. Moi, je veux gagner et je veux qu'on bosse avec concentration dans la même direction. On doit aussi respecter notre employeur. N'oublions pas, enfin, qu'on a de la chance car notre passion est notre boulot", résume Andrea Adamo, le patron du team Hyundai Motorsport.

"A la fin d'un week-end qui aurait pu être pire, Neuville ramène des points importants pour lui-même et pour les constructeurs. On est en juin, mais on n'est pas encore à la moitié du championnat. On va réagir, il ne faut pas s'inquiéter. La maturité de Neuville cette saison ? J'en ai déjà parlé au Monte-Carlo. Je vois un pilote tranquille, calme et concentré. Il sait prendre les occasions qui passent. Il a fait beaucoup de podiums, il est toujours là. J'ai déjà vu et dit cela, mais merci de me donner la possibilité de le redire", conclut-il avec le sourire.