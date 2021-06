Leader autoritaire du Rallye de Sardaigne, cinquième manche de la saison 2021 en WRC, Ott Tanak (Hyundai) a cassé sa suspension. Une nouvelle déception pour le team sud-coréen, d'autant que c'est Sébastien Ogier (Toyota) qui s'est installé en tête de l'épreuve.

"Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Tanak, j'ai simplement vu comme vous la voiture s'arrêter durant la spéciale. Quand l'auto sera de retour, on aura la possibilité de voir les dégâts. A cet instant précis, c'est un gros coup au moral pour lui et l'équipe. Pour moi aussi. C'est clair qu'il gérait et ne poussait pas autant qu'il en est capable. Il a déjà été champion du monde, il sait très bien ce qu'il faisait. Par contre, il ne pouvait pas commencer à perdre dix secondes par exemple. Il y a encore des spéciales cassantes cet après-midi et on a déjà vu quelques soucis avec les pneus. Il devait garder une certaine marge d'avance", explique Andrea Adamo à notre micro durant la pause casse-croûte.

"Du côté de Neuville, je pense qu'il a fait des bonnes choses et des moins bonnes aussi. Il n'est peut-être pas en confiance avec la voiture, on va donc changer quelques trucs pour l'après-midi. Je n'ai pas une boule de cristal, il y a aussi des éléments que je ne comprends pas pendant le rallye. On doit essayer de trouver des solutions le plus vite possible durant l'épreuve", indique aussi le patron du team Hyundai Motorsport.