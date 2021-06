Thierry Neuville (Hyundai) a bouclé la deuxième journée du Rallye de Sardaigne en troisième position derrière le leader Sébastien Ogier (Toyota) et Elfyn Evans (Toyota). Grosse déception pour le clan Hyundai : Ott Tanak et Dani Sordo ont abandonné ce samedi.

"C'était effectivement une journée compliquée. Tanak avait 40 secondes d'avance quand il touche la pierre : je n'ai jamais été pilote, je ne sais pas si c'était évitable, je lui fais totalement confiance. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ce qu'on savait, c'est qu'au vu du terrain cassant, il était possible de rencontrer des problèmes de pneus, des soucis indépendants à la voiture. S'il avait levé le pied, il aurait possédé moins d'avance et il aurait peut-être pu perdre l'avantage (ndlr : en cas de crevaison par exemple)", réagit Andrea Adamo, le patron du team Hyundai Motorsport.

Avant d'ajouter : "Commenter la gestion depuis son fauteuil, c'est facile. Quand tu es ici, c'est beaucoup plus difficile, tu as une vision très différente. Tanak gérait, tout comme on a dit à Sordo de gérer ensuite. Dani ne devait pas rattraper Ogier et il faisait bien son travail. Un souci psychologique ou un manque de concentration de mes pilotes ? Je ne sais pas, je ne suis pas Freud."

"Les gars du team restent motivés et concentrés. Ils ont réparé la voiture de Tanak, ils feront pareil avec celle de Sordo. On sait qu'on a une voiture forte. Honnêtement, je n'ai pas vu des mecs détruits. C'est pareil pour moi. Même si on est durant un moment énervé et déçu. On va tout de suite réorganiser les choses. Il y a maintenant la Power Stage à gagner afin d'aller chercher des points pour les constructeurs aussi. C'est la réaction que j'attends de mon équipe et de moi-même. Neuville a rencontré des difficultés ce week-end et il va sauver notre résultat", détaille aussi Andrea Adamo.

Quatre spéciales sont au menu de la journée de dimanche, dont deux à suivre en direct vidéo sur la RTBF.