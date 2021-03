WRC : revivez les meilleurs moments de l'Arctic Rally en vidéo

Jamais le wrc ne s’était aventuré autant au nord… Le froid, le soleil, les murs de neige, cela fait bien longtemps que les pilotes de championnats du monde n’avaient plus rencontré des conditions aussi parfaites.

Pour une première l’Arctic Rally Finland est une réussite, la glisse , la vitesse, le spectacle, étaient au rendez-vous. On a enfin assisté à un vrai rallye hivernal du côté de Rovaniemi.

Tanak gagne et se replace au championnat pilote, Neuville et Wydaeghe confirment leur bon début de saison. Quant à Sébastien Ogier, c'est le grand perdant du week-end contrairement aux jeunes, Rovanpera et Solberg, qui ont marqué les esprits.

Que retenir du deuxième rallye de la saison? Les meilleures images? C'est par ici.