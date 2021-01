WRC : Revivez les dix spéciales du Monte-Carlo diffusées sur Auvio

WRC - Rallye de Monte-Carlo 2021 en direct vidéo - © Tous droits réservés

Power Stage: Briançonnet > Entrevaux 2 (14.31km) - Le résumé de la spéciale - 24/01/2021 Place à la dernière spéciale de ce Monte-Carlo, la Power Stage de Briançonnet - Entrevaux. C'est Thierry Neuville qui s'est montré le plus rapide ce matin lors du premier passage dans cette spéciale. Thierry Neuville en termine en 11:01.4, 1.9 seconde derrière Kalle Rovanpera. "Je suis très heureux d'être à l'arrivée, on savait que c'était un gros challenge de débarquer ici avec un nouveau copilote. Martijn a fait du super boulot, on marque de bons points !" Elfyn Evans parvient à faire un petit peu mieux (11:00.7) que le Belge. Les cinq points de bonus de la Power Stage reviennent à Sébastien Ogier, qui réalise le scratch en 10:56.2 et un carton plein ce week-end !