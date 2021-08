La Belgique, et plus précisément le Rallye d'Ypres, accueille ce week-end, et c'est une grande première, la huitième manche du championnat du monde WRC.

►►► À lire aussi : Rallye d'Ypres : Suivez les 20 spéciales en direct vidéo sur la RTBF

"Pour nous Belges, c'est une fierté de voir le WRC en Belgique. Il y a une vraie culture du sport automobile chez nous, les fans attendaient cela depuis 20 ans. Pratiquement toutes les épreuves mondiales présentes à la FIA passent par la Belgique. On a eu un contexte favorable pour avoir le WRC, c'est vrai. C'est quelque chose d'exceptionnel, il faut en profiter. La crise du covid est arrivée en 2020, les épreuves étaient à l'arrêt et il était impossible de sortir de l'Europe. On a réfléchi aux épreuves d'un niveau inférieur qui pouvaient intégrer le championnat du monde. Ypres est rapidement venu sur le tapis. On a contacté Alain Penasse pour voir s'il pouvait relever le défi", a précisé Yves Matton à notre micro.

Et le directeur (belge) des Rallyes à la FIA de développer son propos : "Un atout de l'épreuve, c'est son organisation. Ils étaient en championnat d'Europe pendant pas mal d'années. Ils ont aussi fait énormément d'efforts au niveau de la sécurité. Ils avaient une flexibilité pour la date et il y avait la possibilité de traverser le pays pour avoir une vraie épreuve belge. Le parcours est atypique, c'est ce qu'on recherche : revenir à l'ADN du rallye afin que les pilotes puissent s'exprimer sur des terrains différents. Je ne pense pas que c'est un one-shot. Si les instances parviennent à se grouper autour d'un projet, comme pour la F1 ou le MotoGP, et que ça se passe bien ce week-end, il pourrait y en avoir d'autres. Si on fait une manche belge, il faut aller des deux côtés du pays. C'est une priorité pour nous : traverser la Belgique. Il fallait donc aller à Francorchamps. Dans le premier projet, on devait faire un passage dans le Condroz aussi. On peut envisager un rallye avec trois étapes dans trois régions différentes."

"Quoiqu'il arrive, le challenge sportif sera présent ce week-end. Un rallye réussi, c'est un rallye où les fans seront là, où les pilotes et équipes trouveront un intérêt dans la manche belge et où l'organisation sera fluide. Et puis que ça déclenche une envie chez tous les acteurs belges de se mobiliser afin de voir le WRC revenir ensuite. C'est un élément aussi d'avoir un sportif de haut niveau dans une discipline, c'est le cas avec Thierry Neuville, ça aide à avoir de l'attrait pour la discipline. C'est un élément qui a fait que la FIA et le WRC ont compris que c'est un pays de sport automobile", a aussi indiqué Yves Matton.