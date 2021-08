WRC, Rallye d'Ypres : Week-end parfait de Neuville et Wydaeghe à domicile, le championnat est relancé

Thierry Neuville (Hyundai) a remporté à domicile le Rallye d'Ypres, 8e manche de la saison WRC, en devançant son équipier Craig Breen et Kalle Rovanpera (Toyota), dimanche à Spa-Francorchamps. Sébastien Ogier (Toyota) reste en tête du championnat malgré sa cinquième place en Belgique, avant le prochain rallye le 9 septembre en Grèce.

Neuville a devancé Breen de 30 secondes pour décrocher le 14e succès de sa carrière en WRC le premier depuis 17 mois et le Monte-Carlo 2020. Rovanpera a concédé 43 secondes, Ogier terminant lui à 55 secondes, juste derrière un autre pilote Toyota, Elfyn Evans, 4e à 49 secondes.

Entre Neuville et Breen, les positions avaient été 'figées' samedi midi, l'avantage des Hyundai sur les trois Toyota étant tel (plus de 40 secondes) que les dirigeants de la marque sud-coréenne ont "vivement recommandé" à leurs pilotes d'évoluer avec prudence. Afin de conserver une chance face à Toyota et ses pilotes à quatre rallyes de la fin de saison, il était essentiel pour Hyundai de placer deux voitures aux deux premières places.

Au championnat pilotes, Ogier reste en tête avec 162 points, pour 124 unités à Neuville, à égalité à la deuxième place avec Evans. Chez les constructeurs, Toyota domine toujours Hyundai avec 348 points pour les Japonais et 307 unités aux Coréens.

Dans son débriefing du dimanche, notre collègue Olivier Gaspard tire les conclusions du rallye yprois.