Thierry Neuville (Huyndai) occupe toujours la tête du Rallye d'Ypres, 8e manche du championnat du monde, à la fin de la première journée vendredi. Il compte 7.6 et 31.2 secondes d'avance sur ses équipiers Craig Breen et Ott Tanak, qui complètent le podium.

"L'atmosphère était incroyable ! Enormément de monde au bord de la route avec les drapeaux belges pour nous soutenir. On a encore pu le voir dans la dernière spéciale, qui a malheureusement été annulée car il y avait trop de spectateurs. C'est une journée parfaite pour nous, c'est vrai. On a gardé le même rythme tout au long des spéciales. Aucune frayeur, tout était sous contrôle. La voiture marche bien, les ouvreurs ont fait un bon travail aussi", a précisé le Belge à notre micro.

"J'étais en confiance et je ne devais pas prendre de gros risques pour faire les chronos. J'aurais peut-être pu rouler un peu plus vite dans la première, mais il n'y avait pas réellement de raison de le faire. On a pu creuser un écart dans les trois dernières spéciales. Le team occupe les trois premières places : c'est bien au niveau de la performance, mais on vient seulement de finir la première journée. Le rallye est loin d'être terminé", a-t-il poursuivi.