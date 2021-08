Thierry Neuville (Hyundai) occupe toujours la tête du Rallye d'Ypres, 8e manche du championnat du monde WRC, samedi, à l'issue de la deuxième journée. Les pilotes vont prendre la direction de Spa-Francorchamps pour terminer l'épreuve avec quatre spéciales au programme dimanche. Le pilote belge dix secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, son équipier Craig Breen.

"C'est une très bonne journée pour nous, pratiquement aussi bien que vendredi. La voiture a à nouveau fonctionné à merveille et le feeling était bon. On a géré tout le long de la journée. A part un petit tout droit dans la première ce matin, tout était vraiment sous contrôle. J'ai roulé plus ou moins au même rythme que vendredi. Les spéciales étaient un peu plus glissantes, il y a des parties où je n'osais pas trop. Dès que le grip était assez constant, j'ai rehaussé le rythme et j'ai toujours fait attention à ne pas endommager les pneus car c'était ma plus grosse crainte", a énuméré Neuville à notre micro en fin de journée.

"Tout peut encore arriver dans ce rallye. On était dans la même situation au Kenya et on n'a pas su conclure. On croise les doigts pour avoir un peu plus de chance. Si la réussite est avec nous, on devrait remporter cette épreuve. Je connais bien le parcours de la dernière journée, il est très différent d'Ypres. Il faudra un peu ajuster les réglages. Ensuite, il va falloir quand même rouler car on n'est jamais à l'abri d'un souci ou d'une crevaison. C'est la seule crainte", a poursuivi le Belge.

"La pression ce week-end ? Elle est toujours présente, que ce soit ici ou ailleurs. L'objectif reste le même : faire le meilleur résultat, si possible aller gagner et prendre des points pour le classement des constructeurs aussi. La victoire, on veut aller la chercher pour les supporters et aussi pour nous. Mon copilote Martijn fait un super travail avec moi dans la voiture, il mérite cette victoire autant que moi et que nos supporters !", a-t-il conclu.